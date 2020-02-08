Пограничники завернули российских актёров, ехавших в Одессу

Пограничники Белгород-Днестровского отряда не пропустили в Украину российскую труппу, которая должна была играть в спектакле «Идеальный свидетель».

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве не уточнили имена актёров, однако на афише спектакля указаны Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова, которые должны были вечером 7 февраля выступить на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени М.Водяного.

Россияне пытались попасть в Украину из Молдовы. При этом, как выяснили пограничники, двое актёров ранее участвовали в съёмках фильма в оккупированном Крыму. За это им запретили въезд в нашу страну на три года. Ещё двое не смогли подтвердить цель своей поездки, остальные отказались от визита в Украину.

Через несколько часов автобус с труппой появился в другом пункте пропуска, тоже расположенном на границе с Молдовой. В итоге за умышленное неисполнение решения двоим актёрам продлили запрет до 10 лет, остальные гастролёры не смогут попасть в Украину ближайшие три года.

Также всех их привлекли к административной ответственности по ст.203-1 КУоАП, наложив штраф.

Как сообщала Одесса News. 19 января в аэропорту «Запорожье» пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актёров из Российской Федерации, в частности, Лариса Удовиченко, Марат Башаров и Сергей Колесников, целью приезда которых было участие в спектакле «Идея-фикс«.