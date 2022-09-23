В Одесской области ликвидировали международный канал торговли людьми

В Одесской области пограничники совместно с другими правоохранительными органами ликвидировали международный канал торговли людьми.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что организатор преступного бизнеса под предлогом легального трудоустройства завербовала 24-летнюю украинку, которая находилась в тяжёлом финансовом положении. Вербовщица обещала девушке решить вопрос трансфера в Швецию с последующим устройством на высокооплачиваемую работу в отеле.

Следствием установлено, что в действительности обещанная работа предусматривала другой функционал – предоставление сексуальных услуг.

Сейчас организатор преступной схемы задержана. Ей сообщено о подозрении по ч.2 ст.149 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанной и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, черновые записи и банковские карты.

Мероприятия по разоблачению международного канала торговли людьми проводили оперативники Одесского пограничного отряда совместно с представителями миграционной полиции ГУНП в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года правоохранители Одесской области разоблачили жителя Херсона в вербовке украинцев с целью вовлечения их в незаконную деятельность за рубежом.

Фото: Госпогранслужба

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