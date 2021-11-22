На прошлой неделе в Одессе родились 185 детей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 185 новорожденных, что на шесть детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили три двойни.

Отмечается, что количественное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 97. Также за неделю увидели свет 88 маленьких одесситок.

Наибольшее число родов на минувшей неделе приняли медики городского родильного дома №7 – здесь на свет появились 56 малышей.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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