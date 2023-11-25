В Одесской области в результате обстрелов повреждено 2 711 объектов

По данным реестра повреждённого и уничтоженного имущества, в Одесской области разрушения получили 2 711 объектов.

Об этом на брифинге рассказал начальник отдела организации строительства и восстановления управления капитального строительства Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации Александр Кочетков.

«По реестру повреждённого и уничтоженного имущества, имеем такую статистику – 2711 объектов. Из которых, согласно постановлению 380 Кабмина, в реестр подано 999 заявок от жителей», – сообщил Кочетков.

По его словам, на сегодняшний день предоставлена компенсация по 506 заявкам, на общую сумму 20 млн 726 тысяч 346 грн. По 170 заявкам предоставлен отказ, и по 52 рассмотрение приостановлено в связи с тем, что владельцы имущества находятся за пределами Одесской области и не могут предоставить допуск комиссии по обследованию.

Чиновник отметил, что в Одесской области продолжается восстановление и социальных объектов, повреждённых в результате вражеских атак.

Кочетков рассказал, что на сегодняшний день Департамент капитального строительства заключил договоры о восстановлении повреждённых объектов образования. Это, в частности, помещение ОНУ «Одесская политехника». На объекте выполнено 90% работ по остеклению общей стоимостью 42 млн. Также начато восстановление корпусов Одесского государственного аграрного университета, корпуса №3 (ориентировочная стоимость 459 тысяч) и №4 (694 тысячи) – работы выполнены на 20%.

«Рассматривается вопрос о восстановлении по следующим учебным заведениям – Одесский областной лицей №6, ориентировочная стоимость 1 млн 122 тысяч; 3 корпуса Одесского высшего профессионального училища автотранспорта – 3,2 млн; обособленное подразделение высшего профессионального училища сферы услуг ОНУ «Одесская юридическая академия», ориентировочная стоимость восстановления 3,29 млн. грн.; ПУНПУ им. Ушинского – 8 млн. обособленное подразделение Одесского технического профессионального колледжа ОНТУ – 780 тысяч; профессиональный колледж измерений Государственного университета интеллектуальных технологий и связи – 1,4 млн.; Одесская государственная академия строительства и архитектуры – 11 млн 46 тысяч; Одесская академия непрерывного образования – 626 тысяч», – уточнил Кочетков.

Также чиновник сообщил, что по данным системы Офиса Президента Украины «Восстановление страны», в Одесской области повреждены 4 объекта государственного управления, 47 – энергетики, 125 – культурного наследия и туризма, 42 образовательных учреждения, 2 – по предоставлению муниципальных услуг и 64 объекта индустрии.

Как сообщала Одесса News, в результате вражеской атаки беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-131/136» ночью 18 ноября в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание.

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