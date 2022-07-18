В Чёрном море со злыми намерениями находятся 2 ракетных корабля и 3 БДК

В Чёрном море утром 18 июля снова поджидают с 16 крылатыми ракетами «Калибр» 2 ракетных и 3 больших десантных корабля.

«Вероятность ракетных ударов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышенная – на море два дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу», — предупредил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Оценивая в целом обстановку в операционной зоне «Юга», за прошедшие, 144-е сутки войны, она была стабильно напряжённой, но контролируемой.

«Враг продолжает обустройство оборонительных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений», — сообщил полковник Назаров.

По словам представителя «ОК «Юг», дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобождённым территориям на севере Херсона. «Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения», — сказал офицер.

Штурмовики ВСУ дважды нанесли огненное поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

По итогам суток, потери оккупантов составляют: 36 военнослужащих, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса «ПАНЦИРЬ-С1», 3 машины связи стратегического и оперативного звена управления, одну радиолокационную станцию ”Подлёт», 11 единиц бронированной и автомобильной техники. Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаева.

Как сообщала Одесса News, 16 июля Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал на месте попадания российской ракеты Х-101, пущенной с самолёта Ту-95 по направлению из Ставрополья.

На главном фото Александр «Филин» — командир танковой роты, стоящей на защите территориальных границ на юге страны, награждён орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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