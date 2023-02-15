Фонд Рината Ахметова отправил в Одесскую область партию обогревателей

Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев в Подольске Одесской области партию обогревателей.

Приборы были направлены в общежития и места компактного проживания внутренне перемещённых лиц, — сказано в сообщении Фонда 15 февраля.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнёрства за счёт «Новой почты». Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова планируется передать 1000 таких приборов.

Помощь оказывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в рамках двустороннего сотрудничества Одесской области со Свободным ганзейским городом Бремен, немецкой стороной направлен гуманитарный груз в Одесскую область, в частности, генераторы, полевые кухни, обогреватели, палатки.

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