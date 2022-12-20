В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Опанаскович, светлая память

На российско-украинской войне погиб 33-летний житель города Южный Денис Опанаскович.

Об этом сообщила пресс-служба Южненского городского совета.

Защитник погиб около населённого пункта Александровка, что в Херсонской области.

С 8 марта, после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Денис по мобилизации пошёл защищать нашу родную землю и каждого из нас.

Церемония прощания и траурная панихида прошла у памятника Героям Небесной сотни по улице Химиков в Южном.

Как сообщала Одесса News, 23 ноября 2022 года в городе Бахмут Донецкой области во время артиллерийского обстрела, выполняя боевое задание, погиб военнослужащий, огнемётчик, уроженец села Кошары Одесской области Виталий Николаев.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет

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