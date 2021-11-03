Морские порты Украины в этом году сократили грузооборот на 8,5%

Портовые операторы в морских портах Украины в январе-октябре 2021 года обработали 120,872 млн тонн грузов, что на 11,25 млн тонн или на 8,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Отмечается, что за январь-октябрь 2021 года портовые операторы в морских портах перегрузили 93,1 млн т экспортных грузов (-8,2% к аналогичному периоду 2020 года), 19,18 млн т импорта (-3,8% к аналогичному периоду 2020 года), 6,8 млн т транзитных (-20,5%), каботажных 1,7 млн ​​т (-18,6%).

Отрицательная динамика, темпы падения по сравнению с аналогичными периодами 2020 года, грузоперевалки в морских портах постепенно и ежемесячно уменьшаются: 20,4% – за первый квартал, 16,5% – за первое полугодие, 10% – за 9 месяцев, 8,5% — по итогам 10 месяцев, говорится в сообщении.

Больше всего за 10 месяцев в портах обработано зерновых грузов и руды – 37,07 млн ​​т (-6%) и 31 млн т (-16,8%) соответственно. Перевалка нефтепродуктов за 10 месяцев этого года увеличилась на 55,9% и составила 1,52 млн тонн.

Также за январь-октябрь этого года контейнеров обработано 840 289 TEU, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По итогам 10 месяцев 2021 года показатели 5 портов превышают объёмы перевалки в прошлом году – Черноморск 19,82 млн т (+2%), СМП Ольвия 3,8 млн т (+12,3%), Измаильский порт 3,19 млн т (+19,3%), Ренийский порт 985,97 тыс. т (+46,7%), порт Усть-Дунайск 40,6 тыс. т в 2,25 раза.

Портам Мариуполь и Одесса почти удалось добиться показателей прошлого года. Грузооборот порта Одесса за 10 месяцев составил 18,5 млн т (-4,9%), порта Мариуполь 5,72 млн т (-2,6%).

Как сообщала Одесса News, днями американский уголь придёт в порты Одесской области.

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