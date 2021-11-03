В Одессе даже на строительстве скейт-площадки умудрились украсть 90 тысяч гривен

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г.Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании, занимавшейся благоустройством территории скейт-площадки на Крымском бульваре в Одессе, по факту служебного подлога и присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что подрядчик присвоил бюджетные средства в сумме 90 тысяч гривен во время капитального ремонта и благоустройства территории скейт-площадки на Крымском бульваре в Одессе.

Так, обвиняемый внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и подписал их.

Указанный ущерб образовался вследствие неполноты выполнения указанных в договоре работ, а именно отсутствия песчаной смеси при укладке асфальтного покрытия, 6 приборов освещения и 1 скамейки.

В результате таких противоправных действий подрядчика государству нанесено почти 90 тыс грн ущерба.

Как сообщала Одесса News, трёх работниц управления соцзащиты населения и их сообщницу Белгород-Днестровская окружная прокуратура подозревает в хищении 5 млн грн государственных соцвыплат.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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