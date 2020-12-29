Стали известны мотивы убийства пассажира «ВАЗа» на одесской дороге

Полицейские задержали злоумышленника, который несколько дней назад в Одесской области застрелил 36-летнего пассажира «ВАЗа», и выяснили мотивы убийства.

Как сообщает Нацполиция, разоблачили правонарушителя на территории Беляевского района сотрудники уголовного розыска ГУНП в Одесской области и местного отдела полиции. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, убийство произошло 23 декабря вблизи села Ставрово Окнянского района. К автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из неё вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пассажир ВАЗа скончался до приезда медиков. Убийца с места происшествия скрылся сразу после содеянного. преступления скрылся.

По факту умышленного убийства следователи территориального отделения полиции начали производство, в ходе которого установили, что и злоумышленник, и погибший — из Подольского района. Между ними несколько месяцев продолжались неприязненные отношения из-за женщины. На почве ревности 34-летний подозреваемый неоднократно угрожал сопернику физической расправой. На этот раз подогретый алкоголем человек выследил конкурента и с помощью своего охотничьего ружья воплотил угрозы в жизнь, — говорится в полицейской информации.

Для установления места нахождения злоумышленника правоохранители приняли комплекс следственно-розыскных мероприятий, в действие вводилась специальная полицейская операция «Сирена». Через несколько дней мужчину задержали на территории Беляевского района.

Следователи объявили ему о подозрении в умышленном убийстве, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Фото и видео: Окнянское отделение полиции в Одесской области