Зеленский отметил наградами работников Одесской академии строительства

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Соответствующий Указы от 28 декабря опубликован на сайте Главы государства.

Отмечается, что награды присвоены «за весомый личный вклад в развитие национального образования, плодотворную научно-педагогическую деятельность, подготовку высококвалифицированных специалистов и высокий профессионализм».

Президент, в частности, наградил орденом «За заслуги» III степени Вырового Валерия Николаевича — профессора кафедры производства строительных изделий и конструкций и Уренёва Валерия Павловича — директора архитектурно-художественного института.

Орденом княгини Ольги II степени награждены Ляшенко Татьяна Васильевна — профессора кафедры информационных технологий и прикладной математики и Шинкевич Елена Святославовна — профессора кафедры процессов и аппаратов в технологии строительных материалов

Медалью «За труд и доблесть» награждены Братым Мария Степановна — исполнитель работ и Кущак Стефан Иосифович — старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории.

Также присвоены почётные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» Коврову Анатолию Владимировичу — ректору, кандидату технических наук, профессору и «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УКРАИНЫ» Сакалюку Владимиру Николаевичу — доценту кафедры изобразительного искусства.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года в честь Дня науки Президент Украины наградил группу учёных из Одессы высокими государственными наградами.