Молодой учёный из Одессы удостоен премии Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил премии для молодых учёных по итогам 2020 года офтальмохирургу из Одессы Якову Гриценко.

Указ об этом обнародован на сайте Главы государства.

В нём, в частности, отмечается, что молодой одесский учёный, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог государственного учреждения «Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова Национальной академии медицинских наук Украины» Яков Анатольевич Гриценко удостоен премии за работу «Оптимизация хирургического лечения больных возрастной катарактой».

Указ подписан на основе представления Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники.

Кстати. Яков Гриценко — врач 1 категории, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS). Им выполнено более 5 000 операций. Опыт работы – 8 лет.

Как сообщала Одесса News, 28 декабря 2020 года Президент Украины наградил государственными наградами работников Одесской академии строительства и архитектуры.