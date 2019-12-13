Пятнадцать одесситок в 2019 году получили звание «Мать-героиня»

В течение 2019 года городской комиссией по рассмотрению кандидатур на присвоение почётного звания Украины «Мать-героиня» было рассмотрено и поддержано 20 кандидаток, из которых 15 в соответствии с Указом Президента Украины от 07.12.2019 года № 893 уже получили почётное звание за материнскую самоотверженность и образцовое воспитание детей.

Указом Президента Украины от 25 декабря 2007 года № 1254/2007 «Об одноразовом вознаграждении женщинам, которым присвоено почётное звание Украины «Мать-героиня» утверждено единовременное вознаграждение таким женщинам, которое выплачивается в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Кроме материальной помощи, государство гарантирует льготы на жилищно-коммунальные услуги и пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Кстати. Почётное звание «Мать-героиня» установлено в Украине с целью поддержки матерей, которые обеспечивают условия для всестороннего развития детей, укрепления их здоровья и духовного развития, укрепления института семьи.

Почётное звание Украины «Мать-героиня» — государственная награда, предоставляется Президентом Украины женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, с учётом весомого личного вклада в воспитание детей в семье, создания благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.