Спасённые моряки с затонувшего у Румынии судна вернулись домой

Спасённые украинские моряки — члены экипажа судна Volgo Balt 179, затонувшего у берегов Румынии, вернулись на Родину.

Об этом сообщает Посольство Украины в Румынии.

«18 марта 2021 года украинские моряки — члены экипажа судна Volgo Balt 179 в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли в пункт пересечения границы Рени (Украина)», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что после оформления въезда украинские граждане организованно отправятся в Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна.

Состояние здоровья всех десяти спасённых моряков удовлетворительное.

Во время пребывания на территории Румынии члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на Родину, говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 11 марта в Чёрном море у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179, на котором находились 13 украинцев.

10 моряков были спасены, двое погибли, продолжаются поиски одного человека.

12 марта спасенные моряки прибыли в порт Констанца в Румынии и были госпитализированы.

Фото: Посольство Украины в Румынии

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