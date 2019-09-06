Минкульт пообещал взять ситуацию с увольнением одесского музейщика в свои руки

Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины проверит законность увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, а сам министр Владимир Бородянский берёт ситуацию под свой контроль.

Об этом Бородянский написал на своей странице в Facebook.

«Со своей стороны, в пределах моей компетенции и компетенции Министерства культуры, молодежи и спорта, мы проверим законность увольнения и соответствие процедурным нормам. Я разговаривал с Александром и гарантировал, что эта ситуация будет мной лично контролироваться», — заявил министр.

В то же время он отметил, что ответственность за увольнение Ройтбуда лежит и на жителях Одесской области, поскольку именно они выбирали депутатов в областной совет, которые, собственно, и приняли такое решение, а поэтому сейчас многое в этом вопросе зависит от активной позиции граждан.

«По-настоящему, гражданами своей страны и горожанами мы становимся тогда, когда не миримся с решениями, противоречащими нашим интересам. И это не вопрос министра культуры — это ваш вопрос, и в первую очередь вы отвечаете за то, в каком городе и с какой культурой вы живёте», — подчеркнул Бородянский.

Он напомнил, что Одесский художественный музей при руководстве Ройтбурда стал постоянным местом общественного диалога об искусстве, ожил, стал событием. «Я бы на Вашем месте, не разбрасывался талантами и профессионалами, а всеми силами берёг их, привлекал к жизни вашего прекрасного города и создавал им условия для творчества», — отметил он.

Отмечается, что группа одесских депутатов начала сбор подписей за созыв внеочередной 27 сессии облсовета, чтобы повторно рассмотреть вопрос о целесообразности расторжения контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Как сообщала Одесса News, 4 сентября сессия облсовета приняла решение уволить Александра Ройтбурда с должности директора музея, а руководству облгосадминистрации предложено провести конкурс на замещение вакантной должности.