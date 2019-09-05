В правительстве изучают ситуацию с увольнением директора одесского музея

Министерство культуры, молодёжи и спорта выражает обеспокоенность ситуацией вокруг увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Об этом говорится на странице Министерства информационной политики в Facebook.

«Юристы министерства проанализируют решение Одесского облсовета и выяснят, какие юридические основания для устранения известного художника от занимаемой должности. После всестороннего изучения вопроса министерство будет действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, имеющей значительный общественный резонанс», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров №829 от 2 сентября на базе Министерства информационной политики Украины образуется Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины во главе с Владимиром Бородянским.

Тем временем, одесситы хотят вернуть Александра Ройтбурда в кресло директора музея, готовясь к митингу 7 сентября в поддержку художника и собираясь писать петицию Президенту Украины.

В мероприятии на Facebook уже отметились тысячи почитателей таланта художника.

«4 сентября депутаты из областного совета подумали, что могут решать, кому возглавлять Одесский художественный музей. Никогда не ходив туда, они намеренно хотят замедлить развитие музея, который за последний год стал нашей самой любимой городской локацией, — пишут организаторы события Александра Ковальчук и Анна Филимонова. — Мы стали регулярно ходить на выставки, приводить своих детей на мастер-классы, зависать на экскурсиях. Теперь, когда нас спрашивают, куда сходить в Одессе, мы отвечаем: «Обязательно в Художественный!».

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев хочет пригласить Александра Ройтбурда на должность своего советника по культуре, о чём он сообщил на своей странице в Facebook.

«Намерен пригласить Александр Ройтбурд в свою команду на должность советника по культуре. Одесса с момента основания была частью Херсонской губернии, и мы смогли бы многое сделать прорывного сейчас для развития культуры Херсонщины», — написал глава Херсонской области.

Сам Ройтбурд в комментарии Радио Свобода охарактеризовал решение о своем увольнении как относящееся скорее к области психопатологии, чем юриспруденции: «Решение облсовета является неправомерным, — считает художник, — оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение скорее из области психопатологии, чем юриспруденции, поэтому будет обжаловано», — заявил он.

Как сообщала Одесса News, депутаты Одесского областного совета 4 сентября проголосовали за освобождение от должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Ройтбурда уже пытались уволить в июне этого года. За него на сессии вступилась и.о. председателя Одесского облсовета Светлана Шаталова. Она отметила, что после прихода Ройтбурда на должность директора доход Одесского худмузея превысил 1,7 млн грн, тогда как в прошлом году было всего полмиллиона. Тогда депутаты не проголосовали за освобождение Ройтбурда от должности.