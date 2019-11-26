Дрезденский музей ограбили на миллиард евро

В знаменитом дрезденском музее «Зелёный свод» произошло крупное ограбление.

Об этом информирует Укринформ, ссылаясь на Bild.

«Это, пожалуй, самая крупная кража художественных ценностей в послевоенной истории», — говорится в сообщении.

Из Государственных художественных коллекций похищена казна Августа Сильного — антикварные украшения на сумму около миллиарда евро.

«Похищено три ювелирных набора XVIII века, времена правления Фридриха Августа I (Сильного)», — сказала генеральный директор музея Марион Аккерман. Грабители вынесли исключительно ювелирные изделия. Объёмные предметы, как вазы или картины, их не интересовали.

Речь идет о бриллиантовом наборе из 20 частей, бриллиантовом гарнитуре и наборе из алмазных изделий в 37 частях. В состав ансамблей входят пуговицы, пряжки, медали и другие вещи, украшенные алмазами, рубинами, изумрудами и сапфирами. Сколько всего частей исчезло, пока неизвестно.



Размер ущерба невозможно точно оценить, в номинальной стоимости это не менее миллиарда евро, но эти сокровища бесценны, ведь они не продаются, говорят эксперты.

Глава дрезденской полиции Йорг Кубисса сообщил, что сигнал поступил в 04.59 утра. Его коллега из уголовной полиции Фолькер Ланг проинформировал, что с камер наблюдения, которые работали несмотря на выключенное электричество, видно, как двое подозреваемых проникли в помещение через окно с решётками, разбили витрину и забрали комплекты. На улице грабителей ждал лимузин, на котором ворам удалось скрыться. Никого из подозреваемых найти пока не удалось.

Дрезденские правоохранители просят помощи у федеральной полиции.

Кстати. «Зелёный свод» (или Зелёное хранилище) — всемирно известный своими сокровищами искусства музей. Здесь хранится золото и драгоценные камни, фарфор, янтарные произведения искусства.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года в британском Оксфордшире банда воров похитила с выставки работу художника Маурицио Каттелана — 18-каратовый золотой туалет.