Ограбление музея «Пороховая башня» в Одессе находится на особом контроле прокуратуры

Расследование ограбления историко-культурного клуба в Одессе находится на особом контроле прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуроры прокуратуры Одесской области контролируют ход расследования уголовного производства по факту похищения экспонатов из историко-культурного клуба по ул. Маразлиевской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следствия, из помещения историко-культурного учреждения похищены ценные монеты и модели старинного оружия. Сумма причинённого ущерба в настоящее время устанавливается.

Сейчас прокурорами в порядке надзора даны указания органам досудебного расследования о проведении необходимых следственных (розыскных) действий.

Досудебное расследование осуществляют следователи Приморского отдела полиции по ч.3 ст.185 УК Украины.

Как сообщала Одесса News, на последних выходных неизвестные обокрали музей «Пороховая башня», который расположен в одесском парке Шевченко. Похищены 20 моделей старинного холодного оружия и 5 монет.