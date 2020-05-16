Когда Европа откроет свои границы

В связи с некоторым улучшением эпидемиологической ситуации в Европе, некоторые страны открывают свои границы.

Так, Германия постепенно открывает границы в рамках ЕС. Пересечение границы сейчас разрешено только тем, кто имеет уважительную причину – бизнес, возвращение домой, воссоединение семей, перевозки грузов.

Контроль на границах с Данией, Люксембургом, Францией, Австрией и Швейцарией был введён 16 марта, чтобы не допустить завоза вируса в Германию. 15 мая такой контроль на границе с Люксембургом был отменён. На немецко-датской границе в ближайшие дни переговоры завершаются.

«Что касается таких стран, как Нидерланды, Бельгия, Польша и Чехия, то ФРГ не закрывала свои границы, но их держат закрытыми Польша и Чехия. «Мы говорим с этими странами», — заявил министр внутренних дел Германии Зеехофер.

Ограничения на путешествия в третьи страны, не являющиеся членами ЕС, продлятся до 15 июня. Также до этого числа бедет продлён контроль на границах с Францией, Швейцарией и Австрией. В то же время будут открыты переходы на соответствующих границах. Проверки будут проводиться выборочно.

Правительство Финляндии продлило временные ограничения, касающиеся пересечения внешних границ, до 14 июня, сообщает Yle.

Таким образом, граница с Россией останется закрытой. Однако, с 14 мая будет разрешено пересекать внутренние границы Шенгенской зоны с целью работы, а также в случае других необходимых поездок. К таковым относятся, в частности, визиты к близким родственникам. При этом не надо будет доказывать необходимость рабочих поездок.

Пограничный контроль останется в силе на внутренних границах на автомобильных пунктах пропуска, в портах и аэропортах.

Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседними странами ЕС (с Германией, Литвой, Чехией и Словакией) до 12 июня. К этому времени также будут сохраняться ограничения на въезд иностранцев в Польшу, введённые с 15 марта.

Как и сейчас границу можно будет пересечь только в определённых местах. На сегодня границу Польши можно пересечь в 42 таких пунктах.

В Польшу до 12 июня смогут въезжать только граждане Польши, иностранцы, состоящие в браке с гражданами Польши, которые являются их детьми или находятся под их опекой, иностранцы, имеющие карту поляка, дипломаты, иностранцы, имеющие право на временное или постоянное проживание в РП, а также иностранцы, имеющие право на работу в Польше.

По сообщению Worldometers.info, на 8.00 16 мая общее число инфицированных COVID-19 в Польше составило 18016, умерших — 907.

Всего же в мире на данный момент больных коронавирусом 4 628 549 (+101 384 за сутки), умерших — 308645 (+5 229).

Наибольшее количество умерших в США — 88 507 (+1 595), в Великобритании — 33 998 (+384), в Италии —31 610 (+242), Франции — 27 529 (+104), в Испании — 27 459 (+138). Украина третий день подряд занимает 32-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус (до этого — 33-е).

Как сообщала Одесса News, Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал страны континента готовиться к новой волне пандемии коронавируса.