Преображенский парк в Одессе скоро преобразится

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание по вопросу дальнейшего комплексного благоустройства Преображенского парка.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Ранее с двух противоположных сторон парка были построены новые входные арки в мавританском стиле, выполнено частичное ограждение, установлены скамейки и урны. Специалистами регулярно проводится санитарная подрезка зелёных насаждений. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

В ходе совещания директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова представила предпроектные эскизы планируемого интерактивного музея, который планируется разместить справа от входа в парк со стороны Новощепного ряда и будет посвящён знаменитым одесситам, внесшим значительный вклад в развитие Одессы.



С левой стороны парка, возле нового входа в зоопарк, расположится детская площадка. На сегодняшний день уже подготовлено основание, а в скором времени здесь появятся детские горки, качели, песочница и другие элементы для активного отдыха детей.

Также продолжается первый этап реконструкции зоологического парка. На сегодняшний день завершено строительство новой входной группы, выполненной в виде арки с пристройками для кассы и пункта охраны, проводятся облицовочные и внутренние работы. На территории самого зоопарка выполняются работы по обустройству искусственного водоёма с мостиком и домиком для фламинго. За счёт насыпи пешеходная зона вокруг водоёма будет приподнята, расширяя обзор для посетителей.

Отмечается также, что продолжаются работы по обустройству пешеходной зоны, стоянки, технологического проезда и ограждения Преображенского парка от ул. Мечникова до ул. Водопроводной.

Кстати. Парк Преображенский располагается в исторической части города, на территории Первого городского кладбища. За годы существования кладбище постоянно расширялось, достигнув к началу ХХ века площадь в 34 гектара. В 20-х годах прошлого столетия в связи с революциями, войнами и голодом кладбище стало приходить в запустение из-за отсутствия необходимого ухода, грабежей и искусственного разрушения. В 1937 году на части территории христианского кладбища был устроен «Парк культуры и отдыха им. Ильича», а затем на оставшейся территории разместили зоопарк.

Как сообщала Одесса News, 1 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание, в ходе которого проинспектировал ведущиеся ремонтные работы в Новощепном ряду.

Фото: «Одесса»