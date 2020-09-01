В Одессе открыли мемориальную доску автору песни «Мясоедовская, улица моя»

31 августа на II Христианском кладбище в Одессе состоялось торжественное открытие мемориальной доски Морису Бенимовичу, автору популярной одесской песни «Мясоедовская, улица моя».

Как сообщает официальный сайт города, увековечить имя автора легендарной народной песни предложили краеведы Инна Арутюнова и Лариса Пикановская. Работая над проектом «Пантеон Одессы» об известных одесситах вместе с режиссёром Игорем Козловым-Петровским, они обнаружили на II Христианском кладбище могилу Мориса Бенимовича. И его история теперь войдёт в 11-ю и 12-ю серии фильма мультикультурного проекта «Пантеон Одессы».

«Открытие мемориальной доски Морису Бенимовичу — это событие для города. Где бы я ни была — в Европе или Америке, везде знают и поют эту песню о нашем городе. И когда приезжают в Одессу, первым делом хотят увидеть знаменитую Мясоедовскую улицу», — говорит краевед Инна Арутюнова.

По словам краеведа Валерии Шерстобитовой, инженер одесского института Морис Майский (Бенимович) даже не представлял, что записанные на салфетке в ресторане «Тополь» слова песни «Мясоедовская, улица моя» облетят весь мир. И вряд ли предполагал, что песню будут петь даже на Брайтон-Бич.

Листок с песней и автографом Мориса Бенимовича хранится в Одесском литературном музее, как и его стихотворения, опубликованные в одесской прессе.

Как отметила меценат проекта Эвелина Сергеева, президент кинокомпании «Юг-фильм», скоро начнутся съёмки фильма о Морисе Бенимовиче «История одного Шлягера».



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессе, на Втором Христианском кладбище открыли памятник в честь французских лётчиков, погибших на фронтах Первой мировой войны.

Фото: «Одесса»