Впервые в Международном аэропорту «Одесса» спортивный забег по новой взлётке

Международный аэропорт «Одесса» и авиакомпания Run Ukraine объявляют уникальный спортивный забег на 5 км по новой взлётно-посадочной полосе «ODS New RWY Run 2021»
Стань одним из 300 бегунов, которые смогут преодолеть маршрут, ещё не доступный даже самолётам!
Когда: 11 июля
Регистрация уже начата: ods-new-rwy.runukraine.org
Вперёд, за незабываемыми впечатлениями, новыми победами и памятными медалями!
Полученные средства будут переданы на добрые дела благотворительному фонду «Корпорация монстров».
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