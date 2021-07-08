Впервые в Международном аэропорту «Одесса» спортивный забег по новой взлётке

Международный аэропорт «Одесса» и авиакомпания Run Ukraine объявляют уникальный спортивный забег на 5 км по новой взлётно-посадочной полосе «ODS New RWY Run 2021»

Стань одним из 300 бегунов, которые смогут преодолеть маршрут, ещё не доступный даже самолётам!

Когда: 11 июля

Регистрация уже начата: ods-new-rwy.runukraine.org

Вперёд, за незабываемыми впечатлениями, новыми победами и памятными медалями!

Полученные средства будут переданы на добрые дела благотворительному фонду «Корпорация монстров».

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