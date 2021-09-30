Теннис: Свитолина начала выступления на турнире в Чикаго, а Козлова завершила

В матче второго круга турнира WTA 500 в Чикаго (США) Элина Свитолина победила 20-летнюю американку Аманду Анисимову.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что матч продолжался 1 час и 20 минут.

«За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приёме. Её соперница сделала 1 эйс, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта», — говорится в комментарии спортивного издания.

Таким образом, Свитолина победила в двух сетах — 6:4, 6:3.

Теперь одесситка в 1/8 финала турнира сыграет против Елены Габриэлы Рузе из Румынии, которая победила теннисистку из Одессы Екатерину Козлову — 7:5, 6:2.

Ранее Козлова успешно преодолела отборочный этап турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Chicago Fall Tennis Classic с призовым фондом $565,53 тыс.

В финале квалификации Козлова (№140 рейтинга WTA) в трёх сетах обыграла австралийку Присциллу Хон (№246) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3. В стартовом поединке Екатерина одержала волевую победу над своей соотечественницей Мартой Костюк (№57) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:0.

Но вот с румынкой не сложилось…

Теперь задача Свитолиной отомстить своей землячке, выиграв у Елены Габриэлы Рузе.

Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (№72 WTA) со счётом 1:6, 3:6 сложила оружие перед бельгийкой Элизой Мертенс (№18 WTA) во втором раунде турнира WTA в Чикаго (США).

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