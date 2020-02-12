Прилетев с победой из Эстонии, одесская теннисистка выиграла матч в Таиланде

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла 12 февраля матч у Бибиан Схофс из Нидерландов в первом круге турнира WTA в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 275 тысяч долларов.

Встреча соответственно 4-й и 195-й «ракеток» мира завершился со счетом 6:2, 6:4, сообщает спортивное издание XSPORT.

Поединок длился 1 час 20 минут.

После поединка уроженка Одессы сказала:

«Для меня важно показывать свой лучший теннис и получать удовольствие от игры. Сегодня я его получила. Будут ещё трудные моменты, но на этом турнире я просто стараюсь выигрывать матчи. Мне нравится выступать в новых городах и турнирах, поэтому здорово, что я могу тут сыграть. Я слышала много хорошего и, надеюсь, смогу пройти далеко по турнирной сетке».

В матче за четвертьфинал соперницей одесситки будет австралийка Сторм Сандерс (№319 WTA).

«По поводу следующего матча против Сторм Сандерс, то раньше мы никогда не встречались. Думаю, мой тренер изучит её игру. Я видела её несколько раз, знаю, что она левша, поэтому мяч после её ударов будет иметь другое вращение. Так что, мне нужно быть сосредоточенной на том, что я должна делать на корте, быстро двигаться и быть готовой ко всему, с чем мне придётся столкнуться», — прокомментировала свою следующую встречу теннисистка.

Отмечается, что соревнования в Хуахине завершатся 16 февраля.



Как сообщала Одесса News, теннисистки сборной Украины, в т.ч. Элина Свитолина, с общим счётом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, который проходил в столице Эстонии — Таллинне.