Кто сказал, что смартфоны заменили фотоаппараты

Неправду говорят те, кто считает, что фотоаппараты ушли в прошлое, а им на смену пришли смартфоны с фотокамерами.

Настоящее качество изображения могут дать только цифровые фотоаппараты.

В Одессе их предлагает в широком ассортименте интернет-магазин компании «АВС Фото».

Здесь можно приобрести фотоаппарат недорогостоящий для любителей и недешёвый для профессиональной фотосъёмки.

Более того, в магазинах компании вам помогут выбрать наиболее приемлемый аппарат в широком диапазоне цен — от недорогого до классной «зеркалки». Не думайте при покупке фотоаппарата, что чем выше цена, тем лучше качество. Суть покупки, а это процесс сугубо индивидуальный, состоит в оценке собственнных возможностей и потребностей.

Одно дело, если вы идёте на встречу с одноклассниками и хотите сделать на память несколько фото, а другое дело, если целью покупки цифрового фотоаппарата является желание устроить фотовыставку своих работ, сделать фото на профессиональном уровне.

В компании «АВС Фото» всегда помогут правильно сделать выбор — от «фотомыльницы» до крупногабаритной фотокамеры.

Конечно, лучшие фотоаппараты – это дорогостоящие зеркальные фотокамеры. Но не пойдёте же вы с ней на встречу с друзьями, или с девушкой, мучаясь всю дорогу с тяжёлой ношей. В этом случае оптимальным решением будет камера небольших размеров, что называется, на каждый день.

Специалисты компании помогут прокомментировать обзоры фотоаппаратов, покажут отзывы покупателей, и главное, не будут навязчиво предлагать покупку: походите по другим магазинам, сравните цены. В компании считают, что после таких «походов» вы всегда вернётесь в «АВС Фото».

Не факт, что в других фотомагазинах покупка не принесёт впоследствии разочарование — придётся обращаться в сервисные цены, требовать замены товара. И хорошо, если вам это удастся.

Не факт, что сэкономив сотню-другую гривен, вы останетесь довольны своим приобретением и не будете сожалеть, что отказались от слуг «АВС Фото». А это компания, которая на рынке фотокамер уже не первый год, и зарекомендовала себя надёжным партнёром, другом фотолюбителей и профессионалов фотографии.

Поэтому, если вы решились купить добротный, долговечный фотоаппарат — вам в интернет-магазин компании «АВС Фото» по адресу https://abcphoto.com.ua/catalog/digital_photocams/type_fa/sistem/

Здесь можно купить фототехнику и аксессуары к ней даже в кредит. Первоначальный взнос — отсутствует, а сумма кредита от одной до 50 тысяч гривен при годовой процентной ставке — 0,01%. Ежемесячная комиссия составляет — с 1 по 5 месяц — 0%; начиная с 6 месяца – 3,5%. Что немаловажно — досрочное погашение кредита проводится без дополнительных комиссий.

Оплата услуг доставки товара и обратной доставки денег осуществляется покупателем при получении в почтовом отделении, а служба доставки «Новая Почта» принесёт ваш заказ домой. Вся техника перед отправкой проверяется на работоспособность, комплектность и соответствующим образом упаковывается.

Гарантийным обслуживанием является бесплатное устранение недостатков продукции, возникших по вине изготовителя, при условии соблюдения правил эксплуатации, устанавливаемых изготовителем. Срок гарантийного обслуживания колеблется от 1 года до 10 лет в зависимости от вида техники и конкретного производителя. Например, гарантии на продукцию компаний Canon, Olympus, Pentax, Sony, Panasonic, Fuji составляют 2 года.

Предоставляемый компанией «АВС Фото» сервис — только высокого качества и в короткие сроки. Обращайтесь — не пожалеете.