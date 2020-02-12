Кто в Одессе 13 февраля останется без воды

В связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу: ул. Петрашевского угол ул. Розовой в Одессе 13 февраля некоторым потребителям города отключат воду.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
В этот день с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
— ул. Толбухина,
— ул. Композитора Глинки,
— ул. Розовая,
— ул. Жаботинского,
— ул. Сакко,
— ул. Костанди,
— ул. А.Невского,
— ул. Черниговская,
— ул. Ефима Геллера,
— ул. Неделина,
— ул. Ромашковая,
— ул. Петрашевского,
— ул. Китобойная,
— ул. Обильная,
— ул. Планетная,
— ул. Чубаевская,
— ул. Дмитрия Донского,
— ул. Глазунова,
— Люстдорфская дорога, 27 (дом 1 — дом 56),
— ул. Астрономическая,
— ул. Уральская,
— ж/к «Альтаир».
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