Кто в Одессе 13 февраля останется без воды

В связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу: ул. Петрашевского угол ул. Розовой в Одессе 13 февраля некоторым потребителям города отключат воду.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

В этот день с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Толбухина,

— ул. Композитора Глинки,

— ул. Розовая,

— ул. Жаботинского,

— ул. Сакко,

— ул. Костанди,

— ул. А.Невского,

— ул. Черниговская,

— ул. Ефима Геллера,

— ул. Неделина,

— ул. Ромашковая,

— ул. Петрашевского,

— ул. Китобойная,

— ул. Обильная,

— ул. Планетная,

— ул. Чубаевская,

— ул. Дмитрия Донского,

— ул. Глазунова,

— Люстдорфская дорога, 27 (дом 1 — дом 56),

— ул. Астрономическая,

— ул. Уральская,

— ж/к «Альтаир».

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).