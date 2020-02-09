Одесские теннисистки внесли свою лепту в победу на Кубке Федерации в Эстонии

Теннисистки сборной Украины с общим счётом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, который проходит в столице Эстонии — Таллинне.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

События этого дня развивались следующим образом: в первой игре, длившейся 58 минут, одесситка Даяна Ястремская легко одолела эстонку Елену Малыгину — 6:3, 6:1, а уроженка Одессы Элина Свитолина проиграла Аннетт Контавейт — 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.



Решающее очко на корте Tallink Tennis Center Украина могла завоевать в парной встрече. Капитан украинской сборной Михаил Филима на этот ответственный поединок отправил Ястремскую и киевлянку Марту Костюк. С Костюк должна была играть Леся Цуренко, однако тренер заменил её на Ястремскую. Нашей паре противостояли с эстонской стороны Аннетт Контавейт и Елена Малыгина. Игра завершилась победой украинок: 6:2, 6:0.

Таким образом, одесситка Даяна Ястремская внесла свою лепту в судьбу теннисного матча Украина-Эстония.

Своим мнением о выступлениях на этом соревновании поделился тренер Даяны – Саша Баин.

«Я считаю, что Кубок Федерации очень важен для Даяны. Командные соревнования позволяют перезагрузиться, немного изменить динамику выступлений, почувствовать себя частью коллектива. Также я считаю, что это очень важный опыт для самих игроков, ведь здесь они представляют больше свои страны, чем себя. Конечно же, есть и негативные моменты, без этого не обойтись. Из-за участия в Кубке Федерации Даяна пропускает турнир в Хуахине, где она должна была защищать свой прошлогодний титул. В общем, есть как плюсы, так и минусы».

Сообщается также, что Италия победила Хорватию, и теперь команда украинских теннисисток в апреле встретится с итальянской в плей-офф Мировой группы Fed Cup за право сыграть в квалификации Финала Кубка Федерации-2021. Проигравший же ещё на один год останется в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Как сообщала Одесса News, на стадии групповых соревнований украинки обыграли в Эстонии с «сухим» счётом команды Болгарии и Хорватии — дважды по 3:0.