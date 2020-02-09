Папа Римский встретился не только с Зеленским, но и с его супругой

Президент Украины 8 февраля находился с официальным визитом в Ватикане, где встретился с Папой Франциском.

Как сообщает пресс-служба Офиса Главы государства, в Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Его Святейшеством Папой Франциском.

Глава государства отметил важную роль, которую Святой Престол мог бы сыграть в принесении мира на украинскую землю.

«Главное, о чём мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня «Президентом мира» – вот такой у меня сейчас имидж в Европе», – отметил Владимир Зеленский после аудиенции.

По словам Главы государства, важно, что встреча с Папой Франциском состоялась через два месяца после парижского саммита в Нормандском формате и до запланированной встречи в Берлине.

«Обратился к Папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России», – сказал Президент.

Также Глава Украинского государства и Его Святейшество обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

«Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу «Папа для Украины», которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развитии общества.

Президент подчеркнул, что Его Святейшество Папу Франциска очень ждут в Украине, где он пользуется чрезвычайно большой поддержкой и доверием.

«Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», – резюмировал Владимир Зеленский.

Чета Зеленских посетили музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.

«Владимир и Елена Зеленские осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент с супругой также посетили могилу святого Петра.

Фото: Пресс-служба Президента Украины