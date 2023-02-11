Как Зеленский провёл время в обществе Короля Бельгии, что подарил

В Брюсселе прошла аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского у Его Величества Короля Бельгии Филиппа I.
Об этом 10 февраля сообщалось на официальном сайте офиса Президента Украины.
Владимир Зеленский передал Королю фрагмент сбитого в Украине российского самолёта Су-25, на котором украинскими пилотами было написано: «Вместе победим».
Глава Украинского государства выразил благодарность Королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за всестороннюю поддержку, предоставляемую Украине с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора.
Отдельно Президент поблагодарил за помощь украинским гражданам, которые из-за российской войны были вынуждены временно покинуть родину и нашли убежище в Бельгии.
Владимир Зеленский также рассказал о формуле мира, призванной вернуть справедливый мир в Украину.
Как сообщала Одесса News, 9 февраля Президент Украины встретился в Бельгии с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, выступил на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе.
Фото: ОПУ
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