Война изменила логистику: в Рени впервые зашло судно с апельсинами

Война внесла свои коррективы в логистику: в порт Рени Одесской области прибыло первое судно с цитрусовыми.

Такой груз в этом пункте пропуска таможенники оформили впервые за время независимости Украины, сообщает в Facebook Одесская таможня.

«До войны цитрусовые и экзотические фрукты поступали в порты Большой Одессы. Пока они работают только в режиме «зерновых коридоров», — говорится в сообщении.

Таможенники отмечают, что рефрижераторное судно «ZEINAB» доставило из Египта апельсины, мандарины, гранаты и лимоны общим весом почти 520 тонн, которые вскоре появятся на прилавках магазинов.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года румынскую баржу, загружённую 860 тоннами пшеницы, которая начала тонуть в порту Рени на Дунае, удалось спасти.

Фото: Одесская таможня

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