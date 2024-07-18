55 баллончиков с газом, 370 флаконов жидкости для вейпов, — улов одесских пограничников

На украинско-молдавской границе обнаружили товар, скрытый в газовой установке автомобиля.
31-летнего гражданина Молдовы, пытавшегося скрыто вывезти из Украины жидкость для электронных сигарет и газовые баллончики, разоблачили пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», — сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что молдаванин приобрёл товар на одном из рынков Одессы и тщательно спрятал в пустой газовой установке своего автомобиля.
«Во время «распаковки» автомобильного оборудования группа обнаружила более 370 флаконов жидкости для электронных сигарет и 55 газовых баллончиков слезоточивого действия различных марок. Свои действия иностранец объяснил тем, что намеревался реализовать свой товар за границей», — говорится в сообщении.
Транспортное средство и весь товар конфискованы.
Одесса News информировала, что в июне 2024 года в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» пограничники Белгород-Днестровского отряда помешали попытке вывоза из Украины двух старинных радиоприёмников 30-х годов.
Фото и видео: Госпогранслужба
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