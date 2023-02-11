Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

«Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области – в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной в Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия. Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу, – говорится в сообщении. – Также было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками».

Кроме того, участники ставки обсудили эффективность противодействия сил ПВО Украины массированной ракетной атаке РФ 10 февраля.

«Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры», – сказано в сообщении.

Отмечается, что отдельно на ставке рассмотрели вопрос подготовки к проведению следующего заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» с учётом договорённостей, достигнутых во время зарубежных визитов Зеленского.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений. К участию в заседании Ставки также приглашались члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3, 5, 12, 16, 19, 26, 29 января, 2, 6 февраля

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod