395-й день войны: сбиты вертолёт Ми-24 и 6 беспилотников врага, поражены 2 ЗРК

Начались 395-е сутки российского полномасштабного вторжения в Украину. В предыдущий боевой день наши защитники сбили вражеский вертолёт Ми-24 и 6 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Кроме того, по оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 25 марта, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Наши защитники отразили 59 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вёл безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Как сообщала Одесса News, 21 марта Президент Украины провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ об оперативной обстановке по основным направлениям фронта и командующих оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса» и «Север» о ходе боевых действий в рамках их зон ответственности.

На главном фото морской пехотинец 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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