Одесситке Ястремской удалось одолеть в Дубае третью «ракетку» мира

Одесская теннисистка Даяна Ястремская вышла в среду в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $768,68 тыс.

Об этом сообщает Xsport.

«Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. Ястремская сумела дважды подать навылет, реализовать все свои брейкпоинты (два из двух) и выиграла три гейма кряду, допустив две двойные ошибки. В свою очередь, Крейчикова сделала три эйса и выиграла один гейм на приёме, пять раз ошибившись на подаче», — говорится в сообщении.

Даяна Ястремская так прокомментировала победу над Крейчиковой:.

«Я воодушевлена и думаю, что это первый турнир за два года, где я выиграла пять матчей подряд, так что для меня это много значит. Больше всего меня мотивировала моя мама – у неё сегодня день рождения, и мне очень хотелось выиграть и послать ей большой воздушный поцелуй.Мне нравится играть в Дубае, здорово сюда вернуться. Думаю, сейчас многие вещи заработали как надо. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и пытаюсь быть терпеливой и спокойной. Главное – наслаждаться игрой, потому что предыдущие матчи были довольно тяжёлыми в психологическом плане. Поэтому я просто позволяю себе делать то, что мне нравится и что приносит удовольствие».

В следующем круге Ястремской предстоит сыграть против Маркеты Вондроушовой (Чехия, 38). Ранее теннисистки дважды встречались на кортах WTA. Счёт в личных встречах 1:1.

На турнире в Дубае Ястремская осталась единственной представительницей Украины, поскольку 15-я ракетка мира, одесситка Элина Свитолина завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае, уступив 35-му номеру мирового рейтинга швейцарке Жиль Тайхманн – 6:7(0), 2:6.

Турнир Dubai Duty Free Tennis Championships завершится 19 февраля.

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