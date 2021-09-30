Судно с украинскими моряками потеряло ход в Эгейском море

Судно-ролкер HODZI из-за механической неисправности потеряло ход в Эгейском море.

Об этом сообщает USM со ссылкой на Fleetmon.

Как отмечается, авария произошла рано утром 29 сентября к северу от греческого острова Андрос. После семи часов дрейфа судно встало на якорь около острова Андрос, чтобы избежать посадки на мель.

«Ролкер с украинско-турецким экипажем следовал из Гемлика (Турция) в Сфакс (Тунис)», — говорится в сообщении.

Кстати. Судно HODZI 1988 года постройки ходит под флагом Панамы. По данным 2013 года, оно называлось DIVIO и ходило под флагом Мальты.

Как сообщала Одесса News, 20 сентября в Чёрном море у берегов Болгарии из-за навигационной ошибки село на мель судно Vera Su, перевозившее удобрения c терминала Одесского припортового завода (порт Южный) в Варну. Сухогруз начал протекать.

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