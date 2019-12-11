Директора сгоревшего одесского колледжа отправили под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета директора сгоревшего колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу.

Как сообщает «Думская», следственный судья Киевского районного суда Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней.

В свою очередь, адвокат подозреваемой просила судью не отправлять директора колледжа под домашний арест, поскольку она вдова и проживает сама. Кроме того, адвокат отметила, что её клиентка не сможет скрыться от правосудия за границей, поскольку её документы сгорели во время пожара.

«Любовь Кочерга не имеет возможности пересечь границу. Кроме того, у неё сгорел паспорт и другие документы. Также Любовь Кочерга не намерена влиять на свидетелей, так как её саму во время пожара вытащили из окна третьего этажа», — пояснила адвокат.

Правоохранители инкриминируют директору колледжа статью 367 часть2 — служебную халатность, повлёкшую тяжёлые последствия.

Отмечается, что пока судья находился в совещательной комнате, подозреваемой стало плохо. На место вызвали медиков, которые решили, что она может продолжить присутствие на заседании.

Судья удовлетворил ещё одно ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемую от должности директора колледжа на два месяца.

Как сообщала Одесса News, днями одесский суд изменил меру пресечения директору сгоревшего в сентябре 2017 года оздоровительного лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Фото: Андрей Колисниченко/Думская