В Одессе спасали от поджога завод «Левада» и жителей дома на Фонтанской дороге

14 сентября практически в одно и то же время в двух районах Одессы — Малиновском и Приморском — работникам ГСЧС пришлось выезжать на ликвидацию очагов пожара.

Об этих двух вечерних происшествиях сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, Так, в 22:34 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании на территории завода по ул. Средняя, ​​36, принадлежащего ООО «Левада».

Горело помещение кабинета финансового директора предприятия на 2-м этаже двухэтажного административно-производственного здания. 40 пожарных за считанные минуты справились с огнём, однако пламя на площади в 30 квадратных метров успело уничтожить отделку потолка, чердачные перекрытия, кровлю, а также имущество и оргтехнику, находившуюся в кабинете финдиректора.

Как предполагают специалисты, пожар не случаен. Это поджог — «занесение источника зажигания извне неустановленным лицом», — говорится в сводке пожарников.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Десятью минутами раньше 39 человек на 11 спецмашинах отправились по вызову на Фонтанскую дорогу, к 16-этажному дому №67А, жители которого сообщили о задымлении в лифтовой шахте.

«По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание электрощитовой в подвальном помещении, на лестничных клетках 1-го и 2-го этажей», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара с верхних этажей работники газодымозащитной службы спасли 7 человек (из них 2 детей), эвакуировали 40 человек. В результате пожара получили отравление продуктами горения 2 человека, которые в состоянии средней тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

Погибших нет. Ущерб устанавливается.



Как сообщала Одесса News, 9 сентября вечером Служба спасения «101» в Одессе приняла сообщения о возгорании на пляже Ланжерон кафе «Али Баба» и квартиры в 10-этажном здании на улице Михайловской.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области