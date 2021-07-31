Одесские пограничники пропустили 2 пожарных самолёта для тушения пожаров в Турции

30 июля пограничники Одесского отряда в приоритетном порядке оформили два воздушных судна и 14 членов экипажа на аэродроме «Школьный», где самолёты, вылетевшие из Киева, дозаправлялись перед отправкой в Турцию помогать тушить масштабные лесные пожары.

Оформление пограничники осуществили вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.



Отмечается, что украинцы вылетели помогать тушить масштабные лесные пожары, очаги которых возникли 28 июля вблизи г.Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

По данным ГСЧС, эти два пожарных самолёта Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины уже в Турции.

«Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолётов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии… В 15:08 самолеты вылетели из г.Одессы и в 17:53 совершили посадку в аэропорту «Газипаша Алания», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взяты под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

По сообщению ГСЧС, всего к тушению пожаров, что осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.

МИД призвало граждан Украины воздержаться от поездок в туристические регионы Турции, где бушуют лесные пожары.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Подольского райотдела полиции Одесской области расследуют обстоятельства пожара на 13-гектарном пшеничном поле.

Фото: ГУ ГСЧСУ

Видео: Госпогранслужба

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