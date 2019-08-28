Супрун может заменить экс-глава Одесской ОГА Степанов

На сегодня основным кандидатом на должность министра здравоохранения Украины является экс-глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своём Телеграмме заявил пока ещё действующий нардеп Сергей Лещенко.

«На поле кандидатур — замена. Олег Петренко отказался от должности министра охраны здоровья. По слухам, на сегодня, на Минздрав может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор. Его лоббирует Аваков и поддерживает Коломойский. Ведь Степанов — близкий соратник Игоря Палицы, который избрался в Раду. Степанов молодец в том, что отказался играть под дудку бывшего президента Порошенко и пошёл с ним на публичный конфликт. Посмотрим. А вам как кандидатура Степанова?», — написал Лещенко.

СМИ сообщают, что у Степанова уже якобы был разговор на тему его назначения с Алексеем Гончаруком, которого называют главным претендентом на кресло премьера. Также ожидается, что сегодня вечером у Степанова состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что у Степанова есть медицинское образование (в 1998 году окончил ДонНМУ по специальности «хирург». — Ред).

Как сообщала Одесса News, Порошенко своим указом от 6 апреля отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской облгосадминистрации. Другим указом тогдашний президент временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Позже в этот день отстраненный Степанов на брифинге заявил, что считает соответствующий указ незаконным, так как президент вышел за рамки Конституции, без решения Кабмина. Лишь 10 апреля Кабинет Министров согласовал его увольнение.

В своём прощальном видеобращении к жителям Одесской области Степанов сказал: «У нас было очень много интересного за эти почти два с половиной года. Это были самые счастливые дни в собственной жизни. Уверен, что мы снова встретимся.

Степанов связывал причину увольнения с честно проведёнными в области выборами.