В Украину прилетели моряки, которых 3 года держали в ливийской тюрьме

В Международном аэропорту «Борисполь» 19 июня приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины – членами экипажа танкера «Рута», которые вернулись домой после более трёх лет заключения в Ливии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Это наша задача – возвращать украинских граждан. Я очень рад, что 14 членов экипажа танкера «Рута», которые были за решёткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи», – отметил Президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что моряки — жители Одесской, Николаевской и Херсонской областей — вернулись домой почти через три с половиной года.

Глава государства поблагодарил за успешную работу МИД, СБУ, а также всех неравнодушных, кто помогал.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них — танкер «Рута» — было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж «Руты», 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователю «Manchester Shipping S.A».

Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешение на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Все указания от судовладельца «Руты» поступали на компьютер капитана по электронной почте. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был изъят ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажу не дали.

Сначала моряков удерживали в одной из тюрем Триполи, потом их перевели в Таджур.

Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. У них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи. Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг повлияли на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. У некоторых обострились хронические болезни.

29 апреля Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера «Рута». Несколько дней тому назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

Фото: Пресс-служба ОПУ