Европейская федерация транспортников поддержала просьбу украинских моряков

Конгресс Европейской федерации транспортников поддержал просьбу украинских моряков по поводу свободного пересечения границы для работы.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что VI Конгресс Европейской федерации транспортников, который проходит в эти дни в Будапеште, в лице более 400 участников поддержал экстренное обращение Профсоюза работников морского транспорта Украины, в котором содержится призыв обратиться в Европейскую комиссию и Правительство Украины с просьбой гарантировать украинским морякам свободное пересечение границы с целью работы на торговых судах.

В ближайшее время соответствующий документ направят в адрес Европейской комиссии и Правительства Украины, сообщила пресс-служба ПРМТУ.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года руководство Профсоюза работников морского транспорта Украины просило Кабинет министров сделать исключение для украинских моряков призывного возраста по пересечению ими госграницы.

18 мая на сайте Офиса Президента была размещена петиция с аналогичной просьбой. Набрав свыше необходимых 25 тысяч голосов, петиция не нашла поддержки Владимира Зеленского.

30 мая ПРМТУ сообщил, что «противники принятия решения о предоставлении морякам права на пересечение границы для выезда из Украины для работы на судах отмечают — такое решение якобы приведёт к одновременному выезду 150 000 граждан Украины призывного возраста. Однако ПРМТУ отмечает, что такие заявления не соответствуют действительности.

Так, «ещё до начала военной агрессии России против Украины среднемесячный показатель моряков – граждан Украины, которые направлялись для замены других моряков ВСЕМИ крюинговыми компаниями Украины, не превышал 8 000 человек в месяц. В условиях значительных логистических ограничений объективно снижение количества моряков, которые будут направляться украинскими крюинговыми компаниями для замены других моряков, возвращающихся на Родину».

Таким образом, говорится в сообщении, «принятие решения о предоставлении морякам права на пересечение государственной границы Украины не означает, что одновременно из Украины выедут 150 тысяч граждан Украины призывного возраста. ПРМТУ также подчёркивает, что в подавляющем большинстве случаев украинские моряки заменяют на судах других граждан Украины-моряков, которые будут возвращаться в Украину. Таким образом, количество граждан Украины, которые будут возвращаться в Украину, будет равно количеству моряков, которые будут пересекать государственную границу Украины для начала работы на судах».

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