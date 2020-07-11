Министр Степанов доложил Зеленскому о вспышке COVID-19 на судне «София»

Судно «София», у большинства членов экипажа которого выявлена коронавирусная инфекция, находится на карантине, больные — под наблюдением врачей.

Об этом сообщил 11 июля глава Минздрава Максим Степанов на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба Главы государства.

«Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне «София», экипаж которого находится на карантине. По словам руководителя Минздрава, коронавирусная инфекция была выявлена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации», — говорится в сообщении.

В то же время других деталей об этой вспышке коронавируса в пресс-службе главы государства и Минздрава не предоставили.

Как сообщала Одесса News, на утро 11 июля в Одессе лабораторно подтверждены 492 случая COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.