Лома открыл отель в Затоке

Двукратный победитель Олимпиад, чемпион мира среди боксёров-профессионалов в лёгком весе, житель Белгород-Днестровского Василий Ломаченко открыл свой отельный комплекс.

Отель находится на берегу моря в посёлке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, сообщается на странице боксёра в Instagram.

Дизайн-отель называется Loma Sport Hotel. В отельный комплекс, расположенный в 10 метрах от моря, входят также ресторан с летней террасой, просторный пляж с кафе, спортзал, сауна, бассейн.

Как сообщала Одесса News, авторитетное издание The Ring составило рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории, вторую строчку которого занял обладатель титулов лёгкого дивизиона по версиям WBA, Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирного боксёрского совета (WBC Franchise) Василий Ломаченко.