Одесский противоопухолевый центр получил новый ускоритель для борьбы с раком

Впервые за 30 лет Одесский противоопухолевый центр получил новый линейный ускоритель для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадмиистрации Олег Кипер.

Отмечается, что в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины о поддержке онкоцентров, при поддержке Одесской ОГА, Одесский региональный клинический противоопухолевый центр получил современный линейный ускоритель Elekta Harmony.

«Это позволит учреждению выйти на новый уровень в лечении онкологических болезней пациентов не только из Одесской области, но и соседних регионов и вынужденно перемещённых лиц. Новое оборудование — инновационное решение в области радиотерапии, сочетающее точность, индивидуальный подход и эффективность, особенно важные в борьбе с раком», — говорится в сообщении.

Процесс монтажа линейного ускорителя уже начался, скоро аппарат будет готов к использованию. Благодаря высокоточной радиотерапии центр сможет оказывать более эффективное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани.

Одесса News информировала, что для городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) на средства муниципального бюджета в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» приобретено новое оборудование для эндоскопической диагностики.

Фото: ООГА/Telegram

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