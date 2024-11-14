МИД Украины: Мы не намерены создавать ядерное оружие

Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х 13 ноября.

«Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях», – написал он.

Таким образом Тихий прокомментировал материал издания The Times о том, что Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения военной поддержки от США. Издание ссылалось на документ, подготовленный аналитиками для Минобороны Украины.

Для справки. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мэйджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооружённую агрессию на Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештского соглашения не нарушила, поскольку не применила к Украине ядерное оружие.

17 октября 2024 года на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский пересказал его недавний разговор с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В частности, Зеленский указал, что Будапештский меморандум не работает, поэтому безопасность страны может гарантировать либо членство в НАТО, либо ядерное оружие. Президент добавил, что Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие. После этого обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что несколько месяцев назад украинский чиновник якобы намекал ему, что Украина не смирится со вторым наступлением России на Киев и рассмотрит вопрос восстановления ядерного арсенала, якобы у Украины для этого «есть материалы» и «есть знания».

Комментируя эти сообщения, Зеленский заявил, что в Украине «никогда не говорили о том, что готовятся создать ядерное оружие».

Одесса News информировала, что РФ может применить ядерное оружие, если будут угрожать её суверенитету, о чём 5 июня 2024 года на встрече с представителями международных информагентств заявил Владимир Путин.

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