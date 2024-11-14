Скандальный экс-замгенпрокурора планирует вернуться в политику через кума Жемана

Экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий стал активно пиариться на различных мероприятиях вместе с чемпионом мира по кикбоксингу Павлом Журавлёвым, который стал лицом одесской организации ВО «Батьківщина».

Как информировала «Думская», в начале сентября бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман стал новым руководителем городской организации Всеукраинского объединения «Батьківщина».

По данням издания, её костяк составят соратники нового партийного функционера по работе в мэрии: Наталья Мостовских (экс-директор департамента городского хозяйства), Артём Сидоренко (экс-директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения), Инесса Мандрус (экс-директор КП «Одесгорэлектротранс») и дургие.

Кроме того, к «Батьківщине» примкнули многократный чемпион мира по кикбоксингу, волонтёр и создатель проекта Fit Group Ukraine Павел Журавлев, а также основатель строительной компании «Свой дом» Никита Лукьянчук.

Скандальный экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, уволенный в начале июля из ОГП из-за фактов незаконного обогащения, активно пиариться на различных мероприятиях вместе с Павлом Журавлёвым.

Дмитрий Вербицкий также является кумом бывшего вице-мэр Одессы Дмитрия Жемана и долгое время прикрывал коррупционные дела его подопечных, блокируя расследования правоохранителей.

Как писали СМИ, на второй день после увольнения Дмитрия Вербицкого прошла серия обысков в помещениях коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» и его бывшего руководителя Инессы Мандрус, за которых отвечал бывший вице-мэр Дмитрий Жеман.

«Следственные действия санкционировала судья Киевского районного суда Одессы Юлия Федулеева, причем довольно давно. Однако их блокировал заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий. Вчера его наконец уволили, и следователям дали добро на обыски.

Они проходили в рамках ряда уголовных производств, которые связаны с тендерами по закупке деталей для трамваев: разных балок, корпусов редукторов, бандажей и т.д. Всего на 84 млн грн.», — писали журналисты «Думской».

Одесские журналисты и активисты не исключают, что уход в политику Дмитрия Вербицкого, Дмитрия Жемана и его проворовавшейся команды со шлейфом уголовных дел является попыткой избежать наказания за свои коррупционные дела, поэтому просят отреагировать лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко и не допустить коррупционеров в политику.

Напомним, Дмитрий Вербицкий, которого уволили с должности заместителя генерального прокурора, является фигурантом сразу нескольких журналистских расследований о незаконном обогащении. СМИ обнаружили, что он проживает в коттедже, который приобретён по довольно заниженной цене, а его девушка имеет миллионное состояние.

Журналисты «СтопКора» также недавно опубликовали расследование, из которого следует, что семья скандального экс-прокурора Вербицкого приобрела дорогую недвижимость в Турции за 7 млн грн, при этом также скрывая реальную цену и источники происхождения средств.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Фото из открытых источников

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