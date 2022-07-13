Как в Одессе искали холерный вибрион

В Одессе с целью предупреждения возникновения и распространения холеры продолжался мониторинг среди пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта и объектов окружающей среды.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что проводился мониторинг морской воды в зонах рекреации, сточных вод инфекционных стационаров и станций биологической очистки.

«За отчётную неделю обследован 41 пациент и исследованы 14 проб из окружающей среды», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что холерный вибрион не выделен.

Также отмечается, что вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Как информировала Одесса News, на прошедшей неделе в Одессе зарегистрированы 50 случаев острых кишечных инфекций.

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