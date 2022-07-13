Враг ракетами обстрелял свиноферму в Одесской области, человеческих жертв нет

В ночь на 13 июля российские оккупанты ракетами обстреляли свиноферму в Одесской области.

К счастью, никто из людей из-за обстрелов не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Одесского городского совета со ссылкой на ОК «Юг».

Отмечается, что оккупанты выпустили по свиноферме ракету «Калибр» из акватории Чёрного моря.

«Пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции», — говорится в сообщении.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщала Одесса News, по информации Оперативного командования «Юг», угроза нанесения ракетных ударов по Одесской области остаётся актуальной как с моря, так и с воздуха и суши.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod