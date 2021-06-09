В детском санатории Сергеевки заболело уже 30 детей

В Одесской области в санаторном заведении гастроэнтероколитом заболело 30 детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«По оперативным сообщениям от Одесского областного лабораторного центра, в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского р-на Одесской обл. зарегистрировали групповое заболевание гастроэнтероколитом в детском учреждении санаторного типа. Заболели 30 детей в возрасте до 15 лет. Заболевшие жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 град. С», — говорится в сообщении.

В ЦОЗ сообщили, что 17 детей с течением болезни средней тяжести, шесть из них госпитализировали и сейчас уже выписали. Остальные 13 детей с лёгким течением находятся в отдельном корпусе заведения под наблюдением медработников.

По сообщению Центра здоровья, эпидрасследование установило, что причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения.

Проведение профилактических, противоэпидемических мероприятий, лабораторных исследований продолжается.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года Центр общественного здоровья получил сообщение о шести вспышках острых кишечных инфекций.

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