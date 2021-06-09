Учёные оживили существ, находившихся 24 тысячи лет в вечной мерзлоте

Учёные-биологи из США, РФ, Германии и Чехии вернули к жизни нескольких коловраток, которые провели около 24 тысяч лет в вечной мерзлоте.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Phys.

Бделлоидные коловратки настолько малы, что увидеть их можно только с помощью микроскопа. Но они известны своей устойчивостью, способностью выживать вопреки высыханию, замораживанию, голоданию и нехватке кислорода.

«Наш отчёт является весомым на сегодняшний день доказательством того, что многоклеточные животные могут выдерживать десятки тысяч лет в криптобиозе, состоянии почти полностью остановленного метаболизма», — отметил российский ученый Стас Малавин.

Ранее учёные считали, что коловратки способны выживать до 10 лет при замораживании.

В новом исследовании использовали радиоуглеродное датирование, чтобы определить, что извлечённым из вечной мерзлоты созданиям уже около 24 тысяч лет.

Как сообщала Одесса News, в окрестностях Черноморска Одесской области найдены кости доисторического животного.

Фото: phys.org

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